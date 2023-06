Encamp estrena gimnàs

Actualitzada 22/06/2023 a les 15:57

El complex esportiu d'Encamp ha estrenat avui la zona ampliada per al nou gimnàs de 1.350 metres quadrats que es pot visitar en la jornada de portes obertes d'aquesta tarda i de divendres a dilluns al matí. Les instal·lacions tenen dues sales polivalents, dos vestidors, un vestíbul, una zona de màquines per a diferents tipus d'exercicis, un espai per a estiraments i una terrassa exterior amb vistes al riu i al passeig de l'Alguer on es preveu fer activitats a l'aire lliure, com ara cycling aquest estiu.La cònsol major, Laura Mas, ha ressaltat que le nou gimnàs és una millora molt important per donar un bon servei als usuaris del centre esportiu i ha incidit que s'ha fet "una inversió molt pensada en els usuaris però també en el procés de construcció per controlar la despesa, i en el futur manteniment de la instal·lació perquè sigui el més eficient possible". L'equipament ha costat 2,4 milions d'euros i s'ha construït durant 16 mesos.Mas ha recalcat que les millores al centre esportiu responen a una demanda dels ciutadans de la parròquia però ha destacat que també serveixen perquè Encamp pugui "seguir sent atractiu per a les estades esportives".