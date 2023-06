El comú invertirà 470.000 euros en un talús a Les Bons

Actualitzada 22/06/2023 a les 11:07

Una partida de 470.000 euros per garantir la seguretat d’un talús situat a la vora del pont de les Bons. El consell de comú d’Encamp va aprovar ahir a la tarda per unanimitat reservar aquests diners en el pressupost d’aquest any per finançar els treballs necessaris per evitar els despreniments en aquesta zona de la parròquia.La intervenció s’ha de fer amb urgència. Segons va detallar la cònsol major, Laura Mas, fa uns mesos una roca de petites dimensions va despenjar-se talús avall i va estar a punt d’impactar en un vehicle en marxa. Aleshores el comú va encarregar un estudi per determinar el risc de caiguda de rocs a la zona. Els tècnics van concloure que el risc no era “imminent”, però van recomanar diverses intervencions per protegir els vianants i els vehicles de possibles despreniments. Els treballs consistiran, va apuntar la cònsol major, a netejar el talús d’herbes i de rocs a punt de caure i de col·locar-hi una malla metàl·lica de protecció.Com que es tracta d’una obra no prevista en el moment de redactar el pressupost, abans d’adjudicar-la cal crear la partida per poder finançar-la. Gràcies a l’aprovació del suplement de crèdit –aquest és el nom tècnic del procediment– el comú disposarà ara dels diners per pagar els treballs, que encara s’han d’acabar de definir.En la sessió el cònsol menor, Jean-Michel Rascagneres, va informar que hi ha una part de la zona que es troba en terreny privat i va confirmar que el comú només intervindrà en l’espai de titularitat comunal.El grup del PS+Independents, per la seva banda, va demanar celeritat a la majoria per adjudicar els treballs. “Si hi ha tant risc de caiguda de rocs, el projecte ja s’hauria d’haver adjudicat”, va afirmar el conseller Enric Riba durant el debat sobre la proposta en el ple.D’altra banda, durant la roda de premsa el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernández, va anunciar que el comú recuperarà el Saló de la Infància i la Joventut per a les festes de Nadal. En els últims anys l’esdeveniment va haver-se d’ajornar arran de la crisi sanitària.El saló tindrà lloc del 23 al 30 de desembre, a Encamp, i del 2 al 5 de gener, al Pas de la Casa. Properament el comú traurà a concurs l’organització de l’esdeveniment, que haurà de tenir “cinc grans espais”: psicomotricitat i primers passos, multimèdia, ludicoesportiu, producció i tallers creatius i la zona per als espectacles familiars “de qualitat, innovadors i actuals”. El període de presentació de les propostes acaba el 21 d’agost a les onze del matí i el plec de condicions es pot consultar a la seu electrònica del comú d’Encamp.El comú ha tancat el primer trimestre del 2023 amb un superàvit provisional de 4,8 milions d’euros.La corporació millorarà la climatització de l’escola bressol Els Esquirolets d’Encamp, que permetrà tenir refrigeració a l’estiu i optimitzar la calefacció a l’hivern.