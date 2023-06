Comença la rehabilitació del pont històric d'Engordany

Actualitzada 22/06/2023 a les 15:23

La restauració dels ponts històrics d'Engordany, dels Escalls i de la Tosca estarà enllestida entre el final de setembre i el començament d'octubre. El primer monument en què ja s'ha començat a treballar és el pont d'Engordany, on les obres s'allargaran un mes. Un cop estigui enllestida, s'iniciarà la rehabilitació del pont de la Tosca i, tot seguit, la del pont dels Escalls.Els treballs tenen un cost de 488.000 euros, que financen a parts iguals el comú d'Escaldes-Engordany i el ministeri de Cultura i Esports. La ministra responsable d'aquesta cartera, Mònica Bonell, ha informat durant una visita al pont d'Engordany que la setmana que ve començarà una campanya arqueològica de cinc dies de durada al pont dels Escalls per obtenir informació sobre com va construir-se aquesta infraestructura.