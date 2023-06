Reunió de poble a Sant Julià de balanç de mandat

Actualitzada 19/06/2023 a les 12:55

El comú de Sant Julià ha convocat una reunió de poble per al 27 de juny per fer balanç del tercer any de mandat. La trobada pública es farà a les 20 hores a la sala Sergi Mas de casa comuna i per assistir-hi és necessari reservar plaça trucant o enviant un whatsapp al número 343 408,Els ciutadans poden enviar preguntes enviant-les per correu electrònic a l'adreça ciutadania@comusantjulia.ad i per whatsapp al mateix número de les reserves. La reunió de poble serà retransmessa en directe per youtube.