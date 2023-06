'Moments: Som Muntanya' el nou itinerari familiar a Ordino

Actualitzada 18/06/2023 a les 12:42

El comú d'Ordino i Andorra Turisme han presentat aquest matí el nou itinerari 'Moments: Som Muntanya'. La ruta, ubicada a la Vall de Rialb, just al costat de l'accés al Parc Natural de Sorteny, s'adreça especialment a famílies que, mitjançant conversa i joc puguin gaudir de l'entorn natural. L'itinerari parteix d'un circuit radial en què els participants visitaran set punts propers: cadascun d'ells representa un dels set pics més alts d'Ordino i alhora, una emoció.Per tal de poder dur a terme l'experiència, cal que es faci ús d'un 'plànol de dinàmiques' que els permetrà entendre quina activitat cal fer en cada punt. L'activitat es recomana a infants a partir dels 4 anys i està pensada per dur-se a terme en dues hores, tot i que cada grup podrà allarga-la tant com vulgui.