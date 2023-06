El conseller socialdemòcrata Sergi González afirma que gastar 180.000 euros per a l’esdeveniment és una despesa “excessiva”

El grup de la minoria al comú de la capital considera que l’Andorra en Flor, que va allargar-se del 2 al 13 de juliol, és un esdeveniment “massa car”, “poc sostenible” i amb “una repercussió turística molt limitada”. És per aquestes raons que demana a la majoria que es faci una reflexió en el si de la corporació sobre la conveniència de donar-hi continuïtat amb el format actual.



Sergi González, conseller del grup comunal, afirma que 180.000 euros, el cost total de l’edició d’aquest any de l’Andorra en Flor, és una despesa “excessiva” que no compensa “els suposats beneficis de l’esdeveniment”.