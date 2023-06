Sanció de 300 euros per saltar-se el control a Claror

El conductor va esquivar la tanca davant del vigilant conscient que acabaria pagant molt més que el cost de la taxa d’accés.

El comú de Sant Julià de Lòria va imposar dijous la primera sanció per accedir al camp de Claror sense pagar la taxa que està en vigor des de la segona setmana d’aquest mes. Va ser la primera multa i, segons fonts properes al comú, una mica extravagant i insòlita, ja que el conductor del vehicle hi va accedir amb la voluntat de no abonar la taxa i plenament conscient que l’acció li acabaria perjudicant més la butxaca.



Segons van comentar ahir les fonts, l’individu va arribar a la barrera que dona accés al camp de Claror i va preguntar si