Los Manolos tornen a la capital per celebrar la Festa del Poble

Actualitzada 16/06/2023 a les 06:52

Andorra la Vella encetarà divendres que ve la celebració de Sant Joan amb la revetlla i la crema de les falles i continuarà l’endemà amb la Festa del Poble i la de la Joventut. Los Manolos tornaran a ser cap de cartell de la Festa del Poble amb un concert a partir de les 13 hores a la plaça del Poble. Durant bona part de la jornada (entre les 11 i les 18 hores) hi haurà jocs inflables als Serradells per a infants i famílies. Enguany, a més, la corporació ha fet coincidir la Festa del Poble amb la de la Joventut. La Juve tornarà després de tres anys de parèntesi a causa de la pandèmia. Les activitats se centralitzaran a l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila entre les 16 i les 24 h amb una àmplia i variada programació. La jornada també inclourà, a partir de les 20 h, un sopar popular gratuït per als assistents, i per acabar la festa, un seguit de concerts amb la rapera Sofia Gabanna, germana de la cantant Nathy Peluso, com a cap de cartell.