El comú acudirà a la policia pels danys provocats i la sostracció de les eines

Fa un mes el comú va instal·lar quatre miniestacions d’autoservei per a ciclistes al coll de Jou, el mirador del coll de la Gallina, la Rabassa i la Peguera. Són estructures de ferro col·locades a peu de carretera i que incorporen –enganxades amb cables d’acer– eines per auxiliar els usuaris que tinguin algun problema amb la bicicleta mentre fan aquestes rutes. Es tracta d’una iniciativa que fa part del projecte comunal de posicionar la parròquia com a territori ciclista. Però dues de les estructures ja han sofert danys importants. L’autor o autors de la bretolada van tallar els cables i