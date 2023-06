Los Manolos tornen a la festa del poble d'Andorra la Vella

Actualitzada 15/06/2023 a les 14:09

La festa del poble de la capital torna a tenir a Los Manolos com a grup convidat per oferir un concert de rumba durant el 24 de juny a la plaça del Poble. El grup català és una de les propostes musicals que ha anunciat avui el comú en la presentació dels actes de la revetlla i la celebració de Sant Joan que comptarà amb l'actuació de la rapera Sofia Gabanna, promesa de la música urbana, com a cap de cartell, que es completarà amb els grups Isolda, W'Wise, Edut Petit ft. Dkaye i Flake.Els concerts arribaran després d'un sopar popular gratuït a les 20 hores en el marc dels actes de la festa de la joventut La Juve que s'ha fet coincidir amb la festa del poble i que torna després del parèntesi per la pandèmia. El cònsol menor, Miquel Canturri, ha explicat que s'han volgut unir les dues festes "per oferir activitats que agradin a totes les franges d'edat". Els joves tindran programació especial a l'Estadi comunal Joan Samarra Vila entre les 16 i els 24 hores amb inflables d'obstacles, música, màgia, robòtica, esports i tallers de sensibilització sobre les drogues amb la Creu Roja, entre d'altres activitats.La festa del poble començarà amb la recollida de la flama del Canigó a Casa de la Vall i la cremada de falles que rodaran des del barri del Puial al centre històric a partir de les 22.30 hores. A la mitjanit hi haurà l'encesa de la foguera, el ball de bruixes i el grup La Corda fluixa posarà el punt final a la revetlla a la plaça Guillemó.La jornada de Sant Joan s'iniciarà amb missa al migdia i l'aperitiu i el concert de Los Manolos a partir de les 13 hores. Des de les 11 i fins a les 18 hores hi haurà inflables a la piscina exterior dels Serradells per als infants i les famílies i a les 17.30 hores es farà el XX aplec de la sardana a la plaça Vinyes. Els actes acabaran amb el castell de focs des de l'avinguda Salou a les 22.30 hores.