El punt d'atenció turística del nucli antic no obrirà aquest estiu

El concurs per reformar el local ha quedat desert i això impedeix complir els terminis

El concurs convocat pel comú d’Andorra la Vella per adjudicar els treballs de reforma del local que ocupa el número 3 del carrer de la Vall, per tal de reconvertir-lo en un segon punt d’atenció turística de la parròquia, ha quedat desert i la falta d’ofertes impedeix complir l’objectiu de disposar del nou servei aquest estiu. La corporació va licitar els treballs a l’abril per la modalitat d’urgència, però cap empresa ha formalitzat una oferta i ara l’administració comunal ha optat per l’alternativa de la contractació directa mitjançant la fórmula de la demanda de preus a empreses. No obstant això,