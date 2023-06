Actualitzada 15/06/2023 a les 06:14

Infermeres del centre de salut de Sant Julià de Lòria van impartir un taller amb consells per a la gent gran sobre com cuidar-se i cuidar els altres. La iniciativa va tenir lloc en el marc de l’Escola de salut, segons va informar el comú lauredià a través de les xarxes socials, que va donar les gràcies per ajudar a promoure hàbits de vida saludables.