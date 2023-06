Actualitzada 15/06/2023 a les 06:14

L’Institut de Música va celebrar dimarts un concert solidari amb la participació de més de 160 alumnes sobre l’escenari amb l’objectiu de recaptar fons en benefici d’Unicef Andorra. En un missatge a les xarxes socials, el comú d’Andorra la Vella donava l’enhorabona a tots els participats per haver unit art i solidaritat per fer possible aquesta activitat.