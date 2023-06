Actualitzada 14/06/2023 a les 06:15

El comú organitza per a divendres vinent la xerrada El Fargo no és de ningú, és de tots amb l’objectiu de donar a conèixer la història que hi ha darrere del vehicle. La corporació ha trobat oportú exposar el vehicle durant la celebració del 45è aniversari de la parròquia amb els mateixos anys que el vehicle està fora de circulació.