Sant Julià destina 86.850 euros a la festa major

Actualitzada 14/06/2023 a les 11:29

El comú de Sant Julià de Lòria destinarà un total de 86.852 euros als espectacles i activitats que s'oferiran en la festa major d'aquest any. L'edicte, firmat pel cònsol major, Josep Majoral, i publicat aquest matí al BOPA, informa que les empreses adjudicatàries han estat Andorra Animació, per 35.926,25 euros; La Gresca, per 24.100; Aymara, per 25.750, i Gatzara espectacles per 1.076.