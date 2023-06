Cremada de falles pels carrers de la capital

Actualitzada 14/06/2023 a les 12:47

El comú d'Andorra la Vella organitza la tradicional cremada de falles de Sant Joan pels carrers de la capital el pròxim 23 de juny. La festivitat s'iniciarà a les 22.30 hores a la placeta del Puial, a l'Antic Carrer Major, la plaça de la Consòrcia, la plaça Sant Esteve, el carrer de la Vall i la plaça Príncep Benlloch. Tot seguit els fallaires entraran pel Cap del Carrer fins a la plaça Guillemó i a continuació tindrà lloc el ball de bruixes a càrrec de l'Esbart Dansaire d'Andorra la Vella al voltant de la foguera, alhora per donar pas al final de la festa tocarà el grup La Corda Fluixa.El comú recorda als propietaris dels comerços per on passaran els fallaires l'obligatorietat de recollir els tendals i protegir els vidres dels aparadors. Alhora, recomanen que programin els rellotges perquè els llums dels aparadors s'apaguin entre les 23 hores i les 24 hores, per aconseguir un espectacle més lluït. També es recorda als propietaris de les terrasses dels carrers i les places per on passarà el recorregut de les falles que per seguretat retirin les taules, cadires, tendals i decoracions entre les 22 hores i les 24 hores. Per seguretat, el comú adverteix que queda prohibit llençar petards i qualsevol mena de pirotècnia durant el seu pas.