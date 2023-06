Peces de ciclistes de la Vuelta al Bici Lab

Actualitzada 13/06/2023 a les 18:38

La Vuelta a Espanya és la protagonista de l'exposició que es podrà veure al Bici Lab de l'1 d'agost i fins al 6 de gener, coincidint amb l'arribada de la prova al Principat. La mostra comptarà amb bicicletes utilitzades per professionals que han participat en la ronda ciclista, com Jean Paul Van Poppel, Joaquim Purito Rodríguez, Iván García Cortina, mallots de corredors del Remco Evenepoel i imatges històriques d'entre els anys 30 i 80, segons ha informat el comú d'Andorra la Vella.L'exposició explicarà en 200 metres quadrats com és la prova de manera detallada i didàctica i segons ha destacat el cap d'àrea del Bici Lab, Eduard Tarrés, respon a la voluntat d'obrir l'equipament a tota mena de públic i que sigui un espai viu i dinàmic. La mostra de la Vuelta serà la segona mostra temporal després de La dona i la bicicleta. L'espai museístic alberga "una de les col·leccions de bicicletes clàssiques més importants del món, cedida per la família Riberaygua", recorda el comú, i ha rebut 7.000 visitants des de que va obrir a l'octubre, dels quals 4.000 són d'aquest any.La Vuelta arribarà a Andorra el 28 i 29 d'agost i Andorra la Vella serà sortida d'etapa el dia 29.