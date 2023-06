La FesTAPA, principal novetat de la Festa del Poble

Actualitzada 13/06/2023 a les 06:35

Torna la Festa del Poble d’Encamp amb més de 40 activitats per a tots els públics. La festivitat començarà el 23 de juny, amb la revetlla de Sant Joan i, enguany, hi haurà un dia més de celebració amb el dilluns 26 de juny, que serà festiu a la parròquia.Entre els actes més destacats del programa hi ha un gran concert del conegut grup Stay Homas, que es va donar a conèixer durant la pandèmia, la nova FesTAPA, el tradicional Encamp de Gresca, la gimcana interparroquial, una ballada de sardanes i el ja consolidat Crash Car, entre moltes altres activitats.Pel que fa a la novetat, la FesTAPA, Christian Fernandes, de la comissió de festes, va destacar que “en essència és la recuperació de l’Encamp de Tapes que es feia abans de la pandèmia, però, a més, millorant-la”. L’activitat “se centralitzarà en un mateix dia, el dilluns 26 de juny, on els diferents establiments de la parròquia oferiran una tapa representativa de la seva gastronomia”. A més, “hi haurà un premi per a l’establiment amb la millor tapa i també per als participants que completin el passaport de tapes. D’aquesta manera, es dona visibilitat als establiments i s’incentiva la participació dels ciutadans”. Hi ha una desena d’establiments que han confirmat la seva participació en la FesTAPA “en espera d’ultimar unes reunions i acabar de parlar amb més restaurants”.