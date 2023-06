Els infants d'Encamp proposen reformar espais comunals

Actualitzada 13/06/2023 a les 17:06

Els escolars d'Encamp volen que la parròquia sigui "amiga amb les persones amb diversitat funcional", que es facin reformes en espais comunals com la sala de festes del Pas de la Casa, tallers intergeneracionals entre joves i gent gran, millores de neteja i mobilitat, o que s'impulsin les energies renovables. Aquestes són algunes de les més de 30 propostes que s'han presentat al consell d'infants que s'ha celebrat avui amb la participació d'infants dels quatre centres educatius de la parròquia, segons informa el comú.La sessió ha comptat amb la presència dels síndics generals que per primera vegada han assistit a un consell d'infants i que s'han sotmès a les preguntes dels escolars. La cònsol major, Laura Mas, ha destacat que es compleixi l'objectiu de la creació del consell d'infants "d'apropar als infants l'administració pública, que puguin dir la seva i que l'administració els escolti i tingui present les seves propostes" i s'ha mostrat "molt satisfeta amb totes les propostes", indica el comú. Mas ha ressaltat que cal treballar per tenir un consell de joves perquè no es perdi la relació entre l'administració i els infants quan són més grans.