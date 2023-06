El tercer carril es construirà sobre part de l’antiga plaça de braus i l’aparcament de Prada Casadet i, per tant, els treballs no afectaran el trànsit

Les obres d’ampliació dels carrers Doctor Vilanova, Prat de la Creu i Prada Casadet d’Andorra la Vella no obligaran a tallar la circulació de vehicles. Segons van confirmar al Diari fonts del comú de la capital, els treballs no afectaran el trànsit en aquesta zona. A tot estirar, van puntualitzar, s’hi faran talls o s’hi habilitarà un pas alternatiu en moments excepcionals –potser cal al final de l’obra– i només quan sigui estrictament necessari.



L’inici de les obres de construcció del tercer carril en aquest tram de la parròquia s’ha programat per al setembre d’aquest any, un cop s’hagi desmuntat la