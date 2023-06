Gili espera licitar l'hotel de Caldea aquest any

Els equips d'arquitectura i enginyeria estan treballant per definir les obres que s'hauran de tirar endavant tant per a la renovació que es preveu de diferents instal·lacions de Caldea com per a la construcció de l'hotel que es farà a la torre. "És una inversió molt important i convé pensar-la bé. Penso que d'aquí a uns mesos hauria de poder tirar ja endavant" la licitació, ha explicat avui la cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, que ha afegit que "tots tenim clar que volem que sigui el més aviat possible". "Potser vam ser massa optimistes però el que interessa és que es faci be una inversió tan important, però queden sis mesos de l'any i espero que si", ha declarat la cònsol major sobre l'hotel que es preveia inicialment per aquest any.