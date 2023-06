Encamp amplia un dia més la festa del poble

Actualitzada 12/06/2023 a les 16:46

La festa del poble d'Encamp s'estendrà des del 23 al 26 de juny, un dia més respecte a les edicions anteriors, per donar "resposta a les peticions dels veïns, del consell d'infants i de la comissió de festes", ha explicat avui la cònsol major, Laura Mas, destacant que la celebració "cada vegada ha agafat més engranatge i els ciutadans la viuen més, per això, vam decidir afegir aquest dia".L'ampliació de la festa des de la revetlla de Sant Joan comporta declarar festiu a la parròquia el dilluns 26 i el comú ha organitzat més de 40 activitats per a tots els públics. Una de les novetats és FesTapa que recupera "l'Encamp de Tapes que es feia abans de la pandèmia" i que es farà el 26 de juny "on els diferents establiments de la parròquia oferiran una tapa representativa de la seva gastronomia". Una desena de locals s'han afegit a la iniciativa que tindrà un premi per a la millor tapa i per als participants que completin el passaport de tapes.La festa inclou el tradicional Encamp de Gresca, la gimcana interparroquial, una ballada de sardanes i el Crash Car o el sopar de solters i solteres, segons ha anunciat el comú.