Dimarts l’Aldosa de Canillo està de festa. A les sis de la tarda hi haurà missa solemne a l’església de Sant Antoni. En acabat, a dos quarts de set, la banda de música Canillo’s Band Tocant oferirà un concert als assistents. Hi haurà berenar per a tothom. Per a més informació cal posar-se en contacte amb l’oficina de turisme de Canillo o bé trucar al 753600.