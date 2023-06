Cairat lamenta que el cònsol major no hagi informat de la desviació i que el dia de la inauguració digués que no n’hi ha hagut

Les obres de construcció de la plaça Rocacorba han tingut un sobrecost de poc menys del 20% respecte de la xifra per què va adjudicar-se el projecte. El cost inicial del projecte –sense comptar-hi les obres de protecció enfront del risc d’inundabilitat a la zona, que van costar uns 400.000 euros i que va finançar el Govern– era d’uns 800.000 euros, als quals caldrà afegir el 20% de desviació.



La plaça, declarada projecte d’interès nacional per l’executiu, va inaugurar-se el passat 12 de maig, fa just un mes. Aquell dia el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va

#1 Joan

(11/06/23 07:21)