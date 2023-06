La corporació ha recollit una vintena de mostres de femta al centre del poble i als camins de la parròquia

Sis propietaris de gossos d’Ordino han estat multats en tres mesos per no netejar de la via pública els excrements de les seves mascotes. En aquest període –concretament des de l’1 de març, data en què el comú va començar a fer l’anàlisi genètica de la femta canina recollida al carrer–, la corporació ha recollit 22 mostres d’excrements de gos. D’aquestes, 16 han estat analitzades i han donat un total de sis positius, xifra que correspon al 37,5% del total, segons va informar ahir el comú en un comu­nicat.



Les femtes han estat recollides dins del nucli urbà del poble d’Ordino,