El comú lamenta destrosses en diversos cartells

El comú de Sant Julià de Lòria va denunciar ahir que s’han produït actes de vandalisme al camí vell d’Auvinyà. En les imatges publicades per la corporació a les xarxes socials es poden veure destrosses en diversos cartells de senyalització comunals dels camins i punts d’interès que hi ha a la zona.



La corporació lamenta que no és la primera vegada que succeeix un fet similar i fa una crida a tots els ciutadans a tenir cura dels boscos i els camins de la parròquia. “Els boscos i els camins són patrimoni de tots, cal que els cuidem!️”, va piular el