El Fargo s'exposarà per la festa de la parròquia

Actualitzada 08/06/2023 a les 06:23

Escaldes-Engordany celebra el cap de setmana del 17 i 18 de juny la festa de la parròquia amb concerts, activitats per a tots els públics, la tradicional arrossada i l’exposició del Fargo, l’autobús més antic del país. La festa començarà dissabte a les dotze del migdia amb el concert de la Grossband i la Brass The Gitano Band a la plaça Coprínceps. A les sis, la Bass The Gitano Band també oferirà una cercavila musical per l’avinguda Carlemany. La Coral d’Escaldes-Engordany actuarà a les vuit de la tarda a l’església de Sant Pere Màrtir, mentre que l’Associació Balland tancarà la jornada amb un ball de nit a la sala del Prat del Roure.Les activitats de diumenge començaran al matí a l’aparcament del Puader amb jocs d’aigua per als més petits i un circuit de circulació viària. El parc de la Mola acollirà al migdia l’actuació de l’Esbart Santa Anna i la tradicional arrossada popular de muntanya. La programació continuarà a la tarda amb l’actuació de La Sonsoni The Scarlett Brotherhood.