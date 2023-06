Estada de 37 professors islandesos a Ordino

Actualitzada 08/06/2023 a les 17:18

Trenta-set professors islandesos de Setbergsskóli, del municipi d'Hafnarfjörour, estan fent una estada formativa a Andorra per conèixer els sistemes educatius del Principat. Els docents han visitat l'escola francesa d'Ordino on han pogut conèixer les metodologies que segueixen, especialment les relacionades amb el medi natural i l'entorn. D'altra banda, el grup docent ha mostrat interès a conèixer la casa de la muntanya i el departament de Medi Ambient, alhora, des del comú han fet la visita guiada per mostrar l'aplicació de les noves tecnologies en educació ambiental. Els docents han valorat positivament el treball pedagògic conceptes de relleu, hidrografia, dinàmiques, humanes, geografia...