Actualitzada 07/06/2023 a les 13:55

⚠️ Els boscos i els camins són patrimoni de tots, cal que els cuidem❗️



el camí vell d’Auvinyà ha patit actes de vandalisme i no és la primera vegada



☝️ apel.lem al civisme per combatre aquest tipus de comportaments



✔️ Entre tots, cuidem la parròquia #civisme pic.twitter.com/LIyakkbi28 — Comú Sant Julià (@comusantjulia) June 7, 2023

El comú de Sant Julià de Lòria denuncia actes de vandalisme al camí vell d'Auvinyà. En les imatges publicades a les xarxes socials es poden veure destrosses en diversos cartells de senyalització. La corporació lamenta que no és la primera vegada que succeeix un fet similar i fa una crida a cuidar els boscos i els camins com a "patrimoni de tots". Tanmateix, indica que apel·len al civisme per combatre aquests comportaments.