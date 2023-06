Trobada de càrrecs electes i jurats de la capital

Actualitzada 07/06/2023 a les 13:10

El proper 29 de juny se celebrarà la primera trobada de càrrecs electes i jurats d'Andorra la Vella. Teo Armengol, exconseller de comú i un dels organitzadors de la jornada, ha explicat avui al matí en roda de premsa que la trobada inclourà una caminada per la parròquia i un dinar de germanor a l'Andorra Park Hotel.Armengol ha puntualitzat que, a part de cònsols i consellers de comú, també hi estan convidats els consellers generals escollits per la circumscripció d'Andorra la Vella, així com secretaris generals, interventors i altres càrrecs del comú. Per participar en la jornada, cal trucar al 324811.