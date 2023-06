Les 'e-bikes', principal novetat de Grandvalira de la temporada d'estiu

El grup ha habilitat 94 quilòmetres de pistes a Canillo i Encamp per a la pràctica de la bicicleta elèctrica

La novetat principal de la temporada d’aquest estiu a les pistes d’esquí de Grandvalira seran les bicicletes elèctriques. El projecte Grandvalira E-Bikes inclou un conjunt de rutes senyalitzades per a bicicletes elèctriques pels sectors de Soldeu, el Tarter, Canillo, Encamp, Pas de la Casa i Grau Roig.



En total s’han habilitat 94 quilòmetres de senders per a la pràctica d’aquest esport, amb punts de recàrrega a la munta­nya i remuntadors preparats per carregar-hi la bicicleta. Hi haurà quatre camins, marcats segons el nivell tècnic i el desnivell amb un format per colors –verd, blau, vermell i negre– com el de les