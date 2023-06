Actualitzada 07/06/2023 a les 06:25

El consell d’infants d’Andorra la Vella va reunir-se ahir matí a la sala del consell de comú per traslladar les seves propostes d’aquest curs. Entre aquestes hi ha la demanda del British College of Andorra per crear un parc d’aigua per a infants que pugui convertir-se en una pista de gel a l’hivern.