Actualitzada 07/06/2023 a les 13:01

Escaldes-Engordany celebra el cap de setmana del 17 i 18 de juny la Festa de la parròquia amb concerts, activitats per a tots els públics, la tradicional arrossada i l'exposició del Fargo, l'autobús més antic del país. La festa començarà dissabte a les 12 hores amb el concert de la Grossband i la Brass The Gitano Band a la plaça Coprínceps. A les 18 hores, la Bass The Gitano Band també oferirà una cercavila musical per l'avinguda Carlemany. La Coral d'Escaldes-Engordany actuarà a les 20 hores a l'església de Sant Pere Màrtir, mentre que l'Associació Balland tancarà la jornada amb un ball de nit a la sala del Prat del Roure.Les activitats del diumenge iniciaran a les 10.30 hores a l'aparcament del Puader amb jocs d'aigua pels més petits i un circuit de circulació viària amb la presència d'efectius dels bombers, els agents de la policia canina i integrants de la Creu Roja. A més s'exposarà per primera vegada el Fargo.D'altra banda, el parc de la Mola acollirà a les 13 hores l'actuació de l'Esbart Santa Anna i la tradicional arrossada popular de muntanya. El preu per tiquet és de 5 euros i inclou, a més de l'arròs, el prat commemoratiu de la jornada, juntament amb pa, aigua, vi i un gelat. Els tiquets es poden adquirir al servei de Tràmits del comú, a la Llar de Jubilats, a l'oficina de turisme de la Plaça Santa Anna i el mateix dia de l'arrossada popular. La programació continuarà a les 15.30 hores amb l'actuació de La Sonsoni i la de The Scarlett Brotherhood a les 17 hores, posant punt final a la Festa de la parròquia.