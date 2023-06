Restringit l'accés a Prat de la Creu per obres

Actualitzada 06/06/2023 a les 17:17

L'accés al carrer Prat de la Creu des de la zona del pont del Parc Central quedarà restringit per a vehicles particulars a partir de dijous i durant tres setmanes a causa de les obres de la xarxa de calor de FEDA. El comú de la capital informa que les afectacions seran de les 9.15 a les 19 hores al carril sud entre els números 15 i 25, a l'altura del Bingo Stars Andorra. A la resta del carrer es podrà circular en ambdós sentits de la marxa amb normalitat, mentre que el transport públic i els serveis podran circular sempre en els dos carrils.D'aquesta manera, durant les properes tres setmanes els vehicles que accedeixin al carrer Prat de la Creu des de la Rotonda es desviaran a l'altura del pont del Parc Central cap al carrer Bonaventura Armengol. La corporació recomana l'avinguda Meritxell com a via alternativa per anar en direcció Santa Coloma.