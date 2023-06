Actualitzada 06/06/2023 a les 06:25

Ordino va obrir ahir el període d’inscripcions per a les activitats del casal d’estiu, amb prioritat per als infants residents a la parròquia d’entre tres i onze anys. Les activitats s’organitzen per setmanes, amb un cost de 45,50 euros, horaris de les nou del matí a la una de la tarda i de les tres a les sis, i servei de menjador opcional per un preu de 37 euros per setmana.