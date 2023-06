Ajona apunta que la corporació injectarà 300.000 euros aquest any i 200.000 euros més el 2024, els quals han de consolidar el creixement

Naturland vol seguir consolidant el creixement dels darrers anys. Així ho va afirmar ahir el director general del parc lauredià, Xabier Ajona, que va demanar que el comú segueixi fent les aportacions previstes en el pla de negoci tot i que s’estiguin superant les expectatives de facturació. Si bé Ajona no va voler avançar les dades de tancament del 2022, ni tampoc les previsions per enguany, sí que va remarcar que aquestes aportacions –de 300.000 euros aquest any i de 200.000 l’any vinent– “han de servir per consolidar l’acceleració i el creixement que estem tenint”. El màxim responsable de Naturland

