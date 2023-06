Actualitzada 06/06/2023 a les 06:24

El comú d’Encamp posa en marxa les primeres accions del pla de mobilitat sostenible per al personal, aprovat al desembre. La corporació ha impulsat la creació d’un grup de treball format per treballadors comunals de diversos departaments per tenir una visió “molt transversal”. La primera sessió va ser conduïda per la consultora BMS i un tècnic del comú.