Els encampadans identifiquen 39 fotos antigues

Actualitzada 06/06/2023 a les 16:37

La participació ciutadana ha permès identificar les persones que apareixen en 39 de les 50 fotografies de la mostra Fem memòria, Encamp!, segons ha anunciat el comú. El reconeixement dels protagonistes de les imatges de l'arxiu comunal ha estat possible amb la visita aquest matí d'una vintena de padrins i padrines a l'exposició que es pot veure a la plaça dels Arínsols fins divendres i per internet uns dies més. El comú ha habilitat un accés en línia per poder aportat dades sobre les imattges.La cònsol major, Laura Mas, ha agraït en la trobada amb la gent gran la col·laboració de tots els assistents i ha convidat "a tota la ciutadania a venir a la plaça per gaudir de l'exposició. A veure si entre tots aconseguim identificar el màxim de fotografies", indica el comú. La iniciativa de la mostra de fotos antigues s'ha fet durant la setmana internacional dels arxius.