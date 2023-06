El Consell d'infants proposa un parc d'aigua a la capital

Actualitzada 06/06/2023 a les 14:51

El Consell d'infants d'Andorra la Vella s'ha reunit aquest matí a al sala del consell de comú per traslladar les seves propostes d'aquest curs. Entre aquestes, hi ha la demanda del British College of Andorra per crear un parc d'aigua per a infants que pugui convertir-se en una pista de gel a l'hivern aprofitant l'aigua del riu, ubicat al Parc Central. D'altra banda, l'escola andorrana de Santa Coloma sol·licita que es recuperi la senyalització del camí escolar als entorns del centre i l'escola francesa de Santa Coloma insisteix en demanar una biblioteca a Santa Coloma i que s'habilitin lavabos als parcs públics on no n'hi ha.Des de l'escola francesa d'Andorra la Vella defensen un circuit ciclista amb un pump track i un circuit d'obstacles, ubicat entre el Parc fluvial i la zona esportiva de Prat Salit. Finalment, el col·legi Maria Janer proposa embellir els passos de vianants de l'avinguda Meritxell amb dibuixos i el Sant Ermengol volen un gimnàs o un centre esportiu per a infants i joves d'entre 10 i 15 anys amb activitats dirigides. Totes les propostes han estat aprovades pel comú i el cònsol major, David Astrié, ha assegurat que es treballarà per intentar implementar les propostes "en la mesura del possible total o parcialment".Astrié ha aprofitat per informar des les activitats adreçades als infants que s'organitzaran des del comú durant les festes d'Andorra la Vella i Santa Coloma. Així, ha indicat que per la Festa del Poble hi haurà inflables a la piscina dels Serradells i el nou tobogan gegant a la piscina exterior. A més, per la Festa Major d'Andorra la Vella es preveuen activitats d'inflables a l'aigua, una festa de l'escuma i cinema a la fresca. Per la Festa major de Santa Coloma hi haurà una nova sessió de cinema a la fresca, segons ha afegit Astrié.