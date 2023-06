Guia per fer esdeveniments esportius més sostenibles

Actualitzada 05/06/2023 a les 20:07

El comú d'Andorra la Vella ha presentat aquesta tarda a clubs, federacions i entitats esportives de la parròquia una guia per organitzar esdeveniments esportius de manera més sostenible. Sota el títol L'esport sostenible. Guia per a un esport més responsable i amb propòsit, el document té la finalitat de promoure i ajudar a les entitats a organitzar activitats que suposin un model més eficient i generin el mínim impacte. Així, la guia compta amb consells útils per generar menys plàstic a l'hora de desenvolupar un esdeveniment, eines per conèixer l'impacte ambiental i consells per fer un ús correcte dels recursos hídrics.