Canillo regula la participació ciutadana en iniciatives populars

Actualitzada 04/06/2023 a les 10:34

El Comú de Canillo va aprovar el passat dimarts en el Consell de Comú l'ordinació que permet als ciutadans proposar iniciatives reglamentàries populars. Aquest fet serveix per regular el dret dels ciutadans a proposar projectes a l'administració pública comunal, fet que fomenta la presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats i les preferències dels habitants. L'objectiu és estimular la participació i la col·laboració en la definició de les polítiques i inversions públiques. D'altra banda, les propostes han de tenir el suport d'un nombre de signatures no inferior al 10% del cens electoral comunal i les sol·licituds s'han de referir íntegrament a les competències pròpies de l'administració pública comunal.L'òrgan competent per iniciar el procediment administratiu un cop s'ha rebut una iniciativa reglamentària popular és la Junta de Govern del Comú, que posteriorment valorarà la proposta dins d'un termini de tres mesos. Si la valoració és positiva, s'elaborarà una proposta d'articulat per regular la iniciativa concreta, i elevar-la al Consell de Comú per a la seva aprovació.