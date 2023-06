Actualitzada 03/06/2023 a les 06:24

Els alumnes de primària de les escoles d’Escaldes-Engordany celebren la setmana que ve el Dia mundial del medi ambient amb diverses activitats de conscienciació i respecte per l’entorn. Entre les propostes hi ha l’organització d’un Clean Up Day, un taller de jardineria, una excursió pel solà d’Engordany i un itinerari de reciclatge.