Actualitzada 02/06/2023 a les 06:34

La segona Festa de Ràmio se celebrarà el pròxim dissabte 10 de juny per inaugurar una nova temporada d’activitats. La jornada d’inauguració començarà a les nou del matí amb una sortida guiada des de la Plana, una ocasió per poder conèixer tota la flora i plantes que es troben pel camí. A més, als voltants de la borda s’han organitzat jocs de pistes per a tots els públics.