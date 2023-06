Exposició per identificar fotografies antigues d'Encamp

Actualitzada 02/06/2023 a les 09:26

Encamp organitza del 5 al 9 de juny una exposició a la plaça dels Arínsols per poder identificar, conjuntament amb la ciutadania, el màxim d'informació sobre les fotografies antigues de l'arxiu comunal. L'activitat 'Fem memòria, Encamp!', forma part de la programació de la setmana dels arxius, celebrada a tot el país, i comptarà també amb un taller amb la gent gran del poble el 6 de juny i un accés en línia per poder visualitzar les fotografies des de casa.L'activitat del 6 de juny es farà conjuntament amb els tècnics comunals Robert Lizarte, Sílvia Fernàndez, Lali Travesset i Virgína Garcia. L'objectiu serà identificar les primeres 50 fotografies de l'arxiu comunal, datades entre els anys 1900 i 1980 aproximadament, de les quals hi ha poques dades de referència, segons apunta el comú. La corporació oferirà esmorzar als assistents durant l'activitat, que tindrà lloc a la plaça dels Arínsols, al costat de l'exposició. La mostra és gratuïta i en cas de mal temps es traslladaria al Cafè del Poble.