Actualitzada 01/06/2023 a les 06:16

Andorra Telecom intentarà reforçar la cobertura a la zona del santuari de Canòlich, després que centenars de persones no es poguessin connectar dissabte durant la celebració del tradicional aplec. “No serà una cosa fàcil per l’orografia, però s’intentarà”, van afirmar fonts de l’empresa pública. El col·lapse que es va produir hauria estat per l’aglomeració de persones.