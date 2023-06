Sortida guiada a Ràmio el pròxim 10 de juny

Actualitzada 01/06/2023 a les 17:57

La segona Festa de Ràmio se celebrarà el pròxim dissabte 10 de juny per inaugurar una nova temporada d'activitats. La jornada d'inauguració començarà a les 9 hores amb una sortida guiada des de la Plana, una ocasió per poder conèixer tota la flora i plantes que es troben pel camí fins arribar a la borda de Ràmio. A més, als voltants de la borda s’han organitzat jocs de pistes per a tots els públics (escape game) que aniran seguits d’una botifarrada a més d'un dinar popular que estarà amenitzat amb música.D’entre les novetats de la temporada d’enguany destaca el fet que les instal·lacions de la borda de Ràmio podran ser utilitzades per entitats o grups organitzats que hi vulguin fer estada. Si es vol fer ús de l’immoble sigui durant mitja jornada com tot el dia, els seus ocupants tindran dret a cuinar al seu interior. Això sí, abans s’haurà d’haver demanat autorització al Comú i haver rebut la seva confirmació.