La capital ofereix 2.600 places del programa 'Viu l'estiu'

El comú d'Andorra la Vella ha preparat diverses activitats adreçades a infants i joves entre el 3 de juliol i el 7 de setembre. Aquest any s'ofereixen a una trentena d'activitats i més 2.600 places distribuïdes en diferents torns en el marc del programa Viu l'estiu. L'oferta de l'estiu 2023 s'estructura en quatre grans eixos, les activitats de lleure als casals d'infants d'El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma, destinat a infants de 3 a 6 anys i les colònies per a infants i joves 7 a 14 anys; 11 campus esportius amb modalitats diferents, des de bàsquet, futbol, taekwondo, rítmica o hoquei, triatló i els combinats de pàdel/tenis/esquaix i natació, dirigides a activitats d'esports i de lleure per a joves de 10 i 17 anys, com l'escalada, de descens en BTT o skate i els dijous alternatius; i 3 estades esportives fora d'Andorra, a Amposta, l'Hospitalet de l'Infant i El Port de la Selva.Pel que fa a les colònies que organitza el comú fora del país, es tornen a oferir un torn a Catalunya i un altre a França amb 40 places per torn. Del 10 al 21 de juliol a Domanie Le Noell, als Pirineus orientals i el 21 d'agost a l'1 de setembre a Brunyola, Girona. Astrié ha recordat que es contractaran prop de 76 monitors eventuals, contribuït a generar llocs de treball. La majoria són joves que comencen a incorporar-se al món laboral o estudiants que aprofiten l'estiu per tenir una primera feina.Les inscripcions s'obren el dilluns 5 de juny i es poden formalitzar tant als departaments de Social, Esports i Joventut del Comú com a través de la pàgina andorralavella.ad/inscripcions.