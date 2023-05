El consell d'infants valida les propostes d'enguany

Actualitzada 31/05/2023 a les 14:21

El comú d'Escaldes-Engordany ha acollit un nou ple del Consell d'Infants que ha ratificat quatre propostes. Els consellers infantils han anat fent un seguiment acurat gràcies a les explicacions donades per part dels representants del comú. Les propostes afectes a diferents àmbits com la seguretat viària, la sostenibilitat, l'eficiència energètica i el mobiliari urbà. La sessió ha servit perquè els joves consellers de les diferents escoles de la parròquia validin tota la feina que s'ha anat desenvolupant des del comú.Els consellers han donat per aprovades les respostes del Comú amb relació a la il·luminació d'alguns passos de vianants de la parròquia, que estaven poc il·luminats. També han celebrat el compromís del Comú per l'adopció d'energies més netes en els edificis públics. Una altra de les accions serà una jornada per netejar i retirar residus de les muntanyes i camins de la parròquia. Així doncs, el mes que ve, l'escola francesa participarà en un 'Clean up day'. La resta de les escoles faran el mateix durant el setembre.