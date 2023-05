El comú convoca un concurs d'escultura dotat amb un premi de 6.000 euros

L’objectiu de la iniciativa és fer créixer la galeria d’art a l’aire lliure del Parc Central

El comú d’Andorra la Vella va anunciar ahir la convocatòria del Premi Andorra la Vella d’Escultura Urbana, de caràcter biennal i amb un premi de 6.000 euros per al guanyador, més 14.000 euros per a la producció de l’obra. L’objectiu és potenciar la creació artística del país en l’àmbit de l’escultura urbana i posicionar els espais urbans de la capital, i en especial el Parc Central, com a enclavament de creació artística i epicentre de l’art contemporani. El concurs està adreçat tant als artistes consolidats com als emergents i les propostes es poden presentar fins a l’1 de setembre. Un