Visites guiades al Bici Lab per al Dia de la bicicleta

Actualitzada 30/05/2023 a les 11:03

El comú de la capital prepara per al Dia mundial de la bicicleta, que se celebra divendres i dissabte, diverses activitats. Així, durant els dos dies es podran dur a terme visites guiades al Bici Lab, mentre que dissabte a les 10.30 hores hi haurà una pedalada popular. També a les dotze hi haurà un espectacle teatral sobre els valors de l’esport.